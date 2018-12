Dopo il decreto del governo Ncc, nuova manifestazione a Roma. La protesta "assedia" la pagina Facebook del ministro Toninelli Presidente Azione Ncc: "Con decreto migliaia di aziende chiuderanno"

Imprese e dipendenti Ncc (noleggio con conducente) scendono nuovamente in piazza a Roma il 27 dicembre contro il decreto "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea", approvato dal Consiglio dei ministri del 22 dicembre.La manifestazione a carattere nazionale si tiene a piazza della Repubblica alle ore 14. Ad aderire alla protesta Anitrav, Fita Cna Ncc, Fai Tp e Federnoleggio. Alle ore 17 - riferisce l'Anitrav - una delegazione porterà al Quirinale un'istanza rivolta al presidente della Repubblica affinché non firmi il decreto, ritenuto incostituzionale."Agiremo anche in sede legale - riferisce all'Agi Giulio Aloisi, consigliere nazionale di Anitrav - nei confronti del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della parlamentare M5s, Paola Taverna, per le loro dichiarazioni a favore della categoria dei tassisti"."Il nostro auspicio - afferma Riccardo Masini responsabile Ncc per Cna Fita - è che nella fase di conversione in legge del decreto si apra il tavolo al ministero dei Trasporti, per correggere tutte le incongruenze contenute nelle norme, che ingessano le imprese"."Le auguro di passare un Natale come quello delle 200.000 famiglie di Ncc d'Italia: di m...". La rabbia degli autisti privati esplode sulla bacheca del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo l'approvazione del decreto che riscrive le regole per chi lavora nel settore degli autoservizi pubblici non di linea.I lavoratori Ncc hanno preso d'assalto un post su Facebook nel quale il ministro del M5S inviava gli auguri di natale, postando una foto con la sua famiglia. Durissimi i commenti: "Questo non sarà un Natale come tutti gli altri, avete 200 mila persone sulla coscienza"."È evidente che ci vogliono affossare per favorire i taxi e farsi beffe sia del principio tutelato dalla nostra Costituzione che dai Trattati Ue della libera concorrenza sia del diritto dei cittadini ad avere servizi efficaci ed efficienti. Il ministro Toninelli ha deciso di saldare un debito elettorale coi tassisti ma il conto lo pagheranno i cittadini e migliaia di imprese che saranno costrette a chiudere". Lo afferma Giorgio Silvano Dell'Artino, presidente di Azione Ncc, che annuncia la presenza dell'associazione alla manifestazione nazionale indetta per il 27 dicembre a Roma dalla categoria contro il decreto del Governo sugli Ncc."I tassisti ora possono festeggiare perché Toninelli sta dando un colpo mortale a migliaia di imprese - aggiunge Dell'Artino in una nota -, solo nella nostra Toscana sono oltre 2 mila gli Ncc, lasciando di fatto al monopolio dei taxi il trasporto pubblico non di linea".Per Azione Ncc, "al di là dei loro giochini burocratico-lessicali, nel decreto il Governo ha rinnovato l'obbligo per ogni Ncc di ritornare al proprio garage dopo ogni servizio. Una norma che era sempre stata sospesa perché anticostituzionale come avevano avvertito sia l'Autorità garante della concorrenza che la Corte di Giustizia della Ue. Ciò porterà l'Italia a essere multata dalla Ue, ma ai ministri e ai parlamentare poco importa perché tanto quelle multe le pagheranno i cittadini italiani. Così oltre al danno ci sarà pure la beffa"."Non abbiamo infatti nessuna intenzione di abbassare la testa davanti ai soprusi - conclude Dell'Artino - e quindi ci batteremo con tutti i mezzi per salvare le nostre imprese e il diritto delle nostre famiglie a vivere onestamente del proprio lavoro".