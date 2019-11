Arresti in Calabria, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia 'Ndrangheta: operazione della Guardia di Finanza contro il clan Bellocco di Rosarno I reati contestati vanno dallo spaccio di droga alla detenzione di armi, dalle rapine e all'associazione a delinquere

#Calabria, operazione “magma” stronca il

clan Bellocco. Stamattina altra risposta forte dello Stato alla #ndrangheta. — Carlo Sibilia (@carlosibilia) 29 novembre 2019

45 arresti in molte regioni d’Italia. Fermati dalla Guardia di Finanza persone legate al clan Bellocco di Rosarno. Le ordinanze di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, sono state emesse dal Gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria.L'operazione, denominata 'Magma', secondo gli investigatori, ha smantellato il clan e le sue ramificazioni nel Lazio, in Emilia Romagna e in Lombardia.Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e rapina aggravate dall'utilizzo del metodo mafioso e della transnazionalità del reato.L'operazione è condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, insieme a personale del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Finanza con il coordinamento della Dda reggina e l'ausilio di elicotteri del Comparto aeronavale del Corpo."Calabria, operazione 'magma' stronca il clan Bellocco. Stamattina altra risposta forte dello Stato alla ndrangheta". E' quanto scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia commentando i 45 arresti contro il clan di Rosarno.