2019/06/05 11:00

Viene considerato capo 'locale' di Pioltello 'Ndrangheta, sequestrati a Milano beni per 3 milioni al boss Francesco Manno Al capoclan, in carcere dal 2010, erano già stati sequestrati beni per oltre un milione di euro lo scorso marzo



'Ndrangheta, blitz contro clan di Crotone: 35 arresti 'Ndrangheta, in carcere vertici della cosca Mancuso Condividi Beni per oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati al boss della 'ndrangheta lombarda Francesco Manno. A operare il sequestro è stata la divisione Anticrimine della questura di Milano, guidata da Alessandra Simone.



Manno, considerato capo della 'ndrangheta locale di Pioltello, comune a est vicino a Milano, era stato coinvolto nella maxi indagine 'Infinito' ed è in carcere dal 2010.



L’ultima condanna l’ha ricevuta nel 2017, con una pena di 13 anni.



Dopo il sequestro del 22 marzo scorso, gli agenti della divisione Anticrimine hanno messo i sigilli a due appartamenti, a Pioltello uno e' composto da 9 locali per oltre 200 mq con terrazzo, e a un locale commerciale utilizzato come bar.



Il provvedimento è stato proposto dal questore Sergio Bracco e disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano presieduto dal giudice Fabio Roia.



Dagli accertamenti patrimoniali condotti dagli investigatori della sezione Anticrimine è emersa una netta "sproporzione" tra i redditi dichiarati da Manno e il tenore di vita mantenuto da boss e dai suoi familiari. Francesco Manno, fratello di Alessandro e cugino di Cosimo Maiolo, i due a capo della locale di Pioltello, è attualmente detenuto nel carcere di Opera dove sta scontando un cumulo di condanne pari a 13 anni e 6 mesi. Tra l'altro, è stato condannato per associazione mafiosa nel processo soprannominato "Infinito" sulle infiltrazioni della ndrangheta in Lombardia

