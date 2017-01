Urali Russia, arrestata nonnina serial killer La 65enne era ormai al quarto omicidio

Nella cittadina di Andjero-Sudjensk (regione russa di Kemerovo) è stata arrestata una donna 65enne per aver assassinato a forbiciate il suo convivente. Solo in seguito, nel corso delle indagini, è stato appurato che la donna era pluripregiudicata: aveva già scontato ben tre condanne per tre diversi omicidi.Agli inquirenti la donna ha raccontato di aver assassinato il compagno poiché la insultava pesantemente e in continuazione. Abituata a regolare i suoi conti con gli omicidi, ha deciso anche in questo caso di far fuori l'uomo che la offendeva.