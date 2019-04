Fallito decollo Nepal, aereo si scontra con elicottero a Lukla: 3 morti e 3 feriti L'incidente nell'unico aeroporto della regione dell'Everest, considerato tra i più problematici al mondo

E' di 3 morti e 3 feriti il bilancio delle vittime nello scontro tra un aereo da turismo in fase di decollo e un elicottero in sosta a Lukla, nell'unico aeroporto della regione dell'Everest in Nepal. I feriti sono stati trasportati a Kathmandu in elicottero.I morti sono il pilota dell'aereo e due agenti di polizia che erano vicino all'elicottero parcheggiato sulla pista. Secondo fonti locali, i quattro passeggeri e un assistente di volo sull'aereo sono invece sopravvissuti all'incidente.Conosciuto anche come 'Tenzing Hillary Airport', dal nome dei primi alpinisti a scalare il tetto del mondo, Lukla è considerato uno degli scali aerei più difficili del mondo.