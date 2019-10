ITALIA

2019/10/15 11:31

Il ministro Patuanelli: azienda ferma sulla cessione Nessun passo avanti per la Whirpool. Oggi il tavolo a Palazzo Chigi E il Ministro Patuanelli avverte "se l’azienda continua a proporre come unica soluzione la cessione a Napoli, l'esecutivo reagirà". Il Premier Conte dice "non ci sono prospettive di dialogo"

Whirpool, Di Maio annuncia revoca incentivi. L'azienda: nessuna disdetta a piano siglato

Whirpool, Di Maio annuncia revoca incentivi. L'azienda: nessuna disdetta a piano siglato Whirpool, Bentivogli (Cisl) : "Bene piano industriale per Carinaro"

Whirpool, Bentivogli (Cisl) : "Bene piano industriale per Carinaro" Francesco: un pensiero speciale agli operai della Whirpool. Serve un impegno incisivo sul lavoro Condividi E’ finito con un nulla di fatto, questa mattina, il tavolo riunito a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla vertenza Whirlpool. Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha parlato di un incontro "non positivo" perchè "non c'è stata nessuna apertura" da parte dell'azienda che "continua a proporre come unica soluzione una cessione del ramo d'azienda" a Napoli.



Se Whirlpool continuerà ad avere "un atteggiamento di scelte unilaterali, anche il governo farà le sue scelte unilaterali", ha minacciato quindi il Ministro.



E' evidente che questa e' una crisi industriale che deve essere trattata dal governo, e assieme al governo decideremo nelle prossime ore e giorni i passi da fare" su Whirpool. Lo ha detto il titolare del Mise, Stefano Patuanelli, uscendo dal vertice di Palazzo Chigi. "Se il problema e' il prodotto che esce da Whirpool che ha difficoltà di mercato, si può cambiare tipo di prodotto, cambiare fascia di gamma. Su questo c'e' la massima disponibilità del governo a dare tutto il supporto possibile. Ci sono molti strumenti. Per noi e' fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirpool", ha concluso il Ministro



"Non è stato fatto un passo avanti nella direzione auspicata dal governo nel dialogo con i vertici italiani di Whirlpool, che confermano il piano". Così il Presidente del consiglio Giuseppe Conte, che questa mattina ha incontrato a Palazzo Chigi i vertici dell'azienda. "Ciò non consente di dare prospettiva al dialogo", afferma il Premier. E’ finito con un nulla di fatto, questa mattina, il tavolo riunito a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla vertenza Whirlpool. Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha parlato di un incontro "non positivo" perchè "non c'è stata nessuna apertura" da parte dell'azienda che "continua a proporre come unica soluzione una cessione del ramo d'azienda" a Napoli.Se Whirlpool continuerà ad avere "un atteggiamento di scelte unilaterali, anche il governo farà le sue scelte unilaterali", ha minacciato quindi il Ministro.E' evidente che questa e' una crisi industriale che deve essere trattata dal governo, e assieme al governo decideremo nelle prossime ore e giorni i passi da fare" su Whirpool. Lo ha detto il titolare del Mise, Stefano Patuanelli, uscendo dal vertice di Palazzo Chigi. "Se il problema e' il prodotto che esce da Whirpool che ha difficoltà di mercato, si può cambiare tipo di prodotto, cambiare fascia di gamma. Su questo c'e' la massima disponibilità del governo a dare tutto il supporto possibile. Ci sono molti strumenti. Per noi e' fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirpool", ha concluso il Ministro"Non è stato fatto un passo avanti nella direzione auspicata dal governo nel dialogo con i vertici italiani di Whirlpool, che confermano il piano". Così il Presidente del consiglio Giuseppe Conte, che questa mattina ha incontrato a Palazzo Chigi i vertici dell'azienda. "Ciò non consente di dare prospettiva al dialogo", afferma il Premier.

Condividi