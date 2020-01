Emergenza inquinamento Domani nessuna limitazione per le auto a Roma La decisione del Campidoglio dopo le previsioni su un miglioramento della situazione in città nelle prossime ore. Domenica fermi i veicoli a motore per la prima giornata ecologica del 2020

"Le ultime previsioni fornite da Arpa Lazio sulla qualità dell’aria a Roma indicano un progressivo miglioramento nelle prossime 72 ore". Lo rende noto il Campidoglio."Tenuto anche conto del provvedimento già programmato della “Domenica Ecologica” del 19 gennaio - che prevede la limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore all'interno della ZTL ''Fascia Verde'' dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 (info in dettaglio sul Portale di Roma Capitale) - per la giornata di domani, sabato 18 gennaio, non si ritiene necessaria l’adozione di alcun provvedimento di limitazione della circolazione veicolare".Secondo l'Arpa Lazio, ieri sono stati superati i limiti di Pm10 previsti dalla legge (50 microgrammi per metro cubo) in 11 centraline sulle 13 che monitorano la qualità dell'aria nella Capitale. La città si trova così al decimo giorno consecutivo di sforamento dei livelli di concentrazione delle polveri sottili, ma soprattutto le analisi di ieri segnano un peggioramento rispetto a quelle di martedì e mercoledì, quando le centraline Arpa che avevano registrato sforamenti erano state in entrambi i giorni 9.Secondo l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio, ieri 16 gennaio i livelli massimi di Pm10 sono stati superati nelle centraline Preneste, Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula, Malagrotta. Sotto i limiti solo le centraline Guido e Cavaliere. Anche ieri la zona di Tiburtina si è confermata tra le più inquinate della Capitale, con lo sforamento più alto (82 ug/m3), ma non è andata molto meglio a Magna Grecia (70), Cinecittà e Bufalotta (69), Malagrotta (67) e Preneste (64).Il Campidoglio ha stabilito anche per oggi il divieto della circolazione (dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30) nella Fascia verde per tutti gli autoveicoli diesel fino a Euro 6 e per i veicoli più inquinanti, mentre domenica si tiene la "Domenica Ecologica" con lo stop totale della circolazione per tutti i veicoli a motore nella "Fascia Verde" (dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30).L'Italia sta attraversando una lunga fase di alta pressione che, unitaall'assenza di vento, sta peggiorando il problema dell'inquinamento atmosferico. Scattano quindi i provvedimenti delle amministrazioni per cercare di contenere la diffusione delle polveri sottili.Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, ha definito "allarmante" la sequenza di superamenti dei limiti di PM10. Per questo, il 15 gennaio, sono partite le misure di secondo livello del "Protocollo regionale sulla qualità dell'aria" che prevedono lo stop dei veicoli diesel privati fino a Euro 4 e di quelli commerciali fino a Euro 3.La situazione è ancora più critica a Torino, una delle città più inquinate d'Europa, dove, dopo 20 giorni consecutivi di sforamento, è scattato l'allarme viola. Oggi all'interno del territorio della Città Metropolitana sono fermi tutti i veicoli diesel fino a Euro 5, compresi i modelli successivi al 2013.Anche le centraline dell'Arpa a Bologna negli ultimi giorni hanno fatto registrare livelli ben superiori ai 50 microgrammi per metro cubo, con conseguente stop delle autovetture con motorizzazione a benzina fino a Euro 1 e a gasolio fino a Euro 4 da oggi al 20 gennaio.A Firenze sono in vigore fino a domani i divieti che riguardano i veicoli diesel fino ad Euro 3 e benzina fino a Euro 1.Anche a Benevento sono state adottate misure per tentare di diminuire il tasso d'inquinamento atmosferico. Dalle 9 alle 13 di domenica 19 gennaio sarà vietata la circolazione in ambito urbano a tutti i veicoli a motore con l'istituzione di punti di chiusura. Saranno esclusi dal divieto i mezzi pubblici, di soccorso e d'emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto da Euro5 a Euro6 e i veicoli con permesso disabile aventi il disabile a bordo, oppure con il solo cartellino ma che si recano a prendere il disabile (con autocertificazione a bordo).La misura verrà revocata in caso di pioggia.