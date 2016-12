Tel Aviv Netanyahu convoca ambasciatori Paesi del sì a voto Onu e cancella l'incontro con Theresa May I media israeliani hanno dato grande risalto alla notizia

Condividi

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu - che è anche ministro degli Esteri - ha convocato per oggi, giorno di Natale, tutti gli ambasciatori dei Paesi che hanno votato a favore della risoluzione Onu sulle colonie in Consiglio di sicurezza, per manifestare loro, uno alla volta, il forte disappunto di Israele. I media israeliani hanno dato grande risalto alla notizia, in particolare per il giorno scelto. Un diplomatico occidentale, citato da Haaretz, ha mostrato sorpresa per la convocazione nel giorno di Natale: "Cosa avrebbero detto a Gerusalemme - ha osservato - se un ambasciatore israeliano fosse stato convocato nel giorno di Kippur?". La convocazione è stata resa nota dal portavoce del ministero degli Esteri israeliano.Netanyahu avrebbe convocato anche l'ambasciatore Usa in Israele Daniel Shapiro per parlare del voto all'Onu contro le colonie ebraiche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est che ha registrato, per la prima volta da anni, l'astensione americana e non il veto. Lo sostengono i media israeliani.Inoltre Netanyahu avrebbe informato i propri ministri che cancellerà un imminente incontro con il premier inglese Theresa May. Lo dicono i media. Non ci sono per ora conferme da fonte ufficiale. La Gran Bretagna è tra i 14 paesi che hanno votato a favore della Risoluzione contro le colonie ebraiche in Cisgiordania e a Gerusalemme est.