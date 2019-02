Allerta meteo Neve, frane ed esondazioni: da Nord a Sud l'Italia colpita dal maltempo Chiusa l'Autostrada del Brennero per neve. Nubifragi e vento forte al centro. I fiumi toscani ed emiliani a rischio esondazione. A Roma allerta per il Tevere. Famiglie bloccate a Castellammare di Stabia (Napoli) per l’esondazione del fiume Sarno

Tre ragazzi salvati a Pomarance dai vigili del fuoco. Erano rimasti bloccati sul tetto della loro auto mentre stavano guadando il fiume Cornia L'intervento e' durato circa cinque ore con il supporto della squadra Speleo Alpino Fluviale @TgrRai #ioseguotgr #maltempo pic.twitter.com/Y4yeFdD9oz — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 2 febbraio 2019

Neve, valanghe, frane, esondazioni. L'Italia colpita dal maltempo, da Nord a Sud. Con grandi disagi alla viabilità soprattutto autostradale. "Chiediamo alla popolazione di non utilizzare l'autostrada del Brennero in direzione nord tra Bolzano Sud e Brennero e di posticipare la propria partenza". E' quando hanno scritto i Vigili del fuoco di Bolzano a seguito della maxi nevicata delle scorse ore che ha provocato la chiusura dell'A22 e di molte strade della zona. E non sono mancate le valanghe a complicare ancora di più la situazione dell'Alto Adige.Una valanga ha investito infatti l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato, da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. Mentre altre due valanghe sono cadute in mattinata in Val Sarentino e l'altra in Valdurna, dove sono state chiuse la statale della Val Sarentino tra Riobianco e Poennes e la provinciale a Valdurna.Fortunatamente, anche a seguito del blocco più a sud tra Bressanone e Vipiteno causato dai tir, il traffico era quasi inesistente e quindi nessuna persona è rimasta coinvolta."La situazione in autostrada del Brennero è stata causata da numerosi mezzi pesanti non attrezzati, che sono scivolati e si sono messi di traverso". Lo dice il direttore tecnico generale dell'A22 Carlo Costa. "Ci sono mezzi con gomme lisce e addirittura senza gancio di traino", prosegue Costa. "La protezione civile è stata allertata ieri sera alle 22.30, che ha gli stessi problemi a raggiungere gli automobilisti". La situazione - spiega - è stata causata dal blocco dei tir del fine settimana in Austria, che è scattato ieri alle 22. "I camionisti fanno di tutto per arrivare al valico prima che scatti il blocco. Sorpassano nonostante il divieto e restano bloccati, vanno sulla strada statale e restano fermi anche lì".Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L'offerta ferroviaria per il trasporto regionale, viene spiegato, è ridotta sulla linea Fortezza - Brennero, in Alto Adige, dov'è attualmente percorribile uno solo dei due binari. Sulla linea Fortezza - San Candido l'offerta commerciale è riprogrammata con un treno ogni ora, causa problemi alla circolazione ferroviaria in Austria. Preallerta dei Piani neve e gelo in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, e Liguria.Mentre la neve blocca una delle principali arterie autostradali del Paese e diversi centri delle regioni più a Nord, altre al centro Sud sono colpite da nubifragi e forte vento che in molti casi hanno provocato frane ed esondazioni.Il fenomeno dell'acqua alta ha interessato, nella notte, il centro storico di Venezia raggiungendo i 111 cm d'altezza sul medio mare. Era prevista una marea di 120 ma l'allentarsi del vento di scirocco ha di poco limitato l'innalzarsi dell'acqua della laguna. Si è trattato di un codice arancio, marea molto sostenuta, che ha portato a ricoprire d'acqua il 12% del selciato del capoluogo lagunare. Un'analogo fenomeno in mattinata tra i 110 e 115 cm.Un grosso masso di circa quattro metri cubi è caduto lungo la strada regionale 203 in località Vries di Agordo, ha schiacciato un'auto parcheggiata sfiorato alcune abitazioni. La sala emergenze insediata in Prefettura ha disposto l'evacuazione delle abitazioni a rischio. Nella zona vi sono state forti nevicate e piovaschi nelle ultime ore.Allerta rossa per la piena degli affluenti del Po in Emilia-Romagna. L'allerta, diramata da Protezione civile e Arpa, è in vigore dalle 12 di oggi e lo sarà fino alla mezzanotte di domenica: la situazione più critica è prevista nelle aree di pianura a est della Regione. Per oggi "si prevedono precipitazioni irregolari. Deboli in pianura, deboli-moderate lungo i rilievi appenninici che puntualmente potranno risultare anche elevate sulle aree di crinale con valori compresi 30 e 50 mm".Diversi allagamenti e smottamenti interessano dalla serata di ieri alcune zone del Bolognese, in particolare sull'Appennino, a causa delle piogge e della piena dei fiumi, e nella periferia del capoluogo emiliano dove sei famiglie sono state evacuate in via precauzionale. A Bologna i pompieri hanno svolto diversi interventi fra la notte e la prima mattina per garage e cantine allagate in alcune aree a ridosso del fiume Reno nel quartiere Borgo Panigale e in zona Zanardi. In tutto sei famiglie hanno dovuto lasciare per precauzione la propria abitazione. Al momento la viabilità è garantita ovunque. Sotto controllo tecnico del Comune i ponti Pertini, Togliatti e il Pontelungo. Nella zona di Vergato, nel Bolognese, preoccupa la piena del fiume Reno, con piccole esondazioni che hanno portato fango e detriti sulle strade e richiesto l'intervento di vigili del fuoco.Tamponamento a catena in A12, tra Rapallo e Chiavari, che ha coinvolto un tir e sette macchine. Non si registrano feriti gravi ma l'incidente sta causando code e forti rallentamenti nel tratto autostradale interessato, in direzione di Livorno. A causare il tamponamento sarebbe stata una forte grandinata che si è abbattuta nel Levante stamani.Allerta meteo in corso 'codice arancio' per rischi idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve. Lo comunica la Protezione Civile di Firenze. Le piogge sono in attenuazione, ma si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte. Maltempo, notte di monitoraggi a Lucca e provincia per il fiume Serchio, ingrossato dalle intense piogge e anche dalle neve sciolta. Nel territorio di Borgo a Mozzano il fiume è anche esondato vicino a Chifenti, con conseguente chiusura di un tratto della statale del Brennero. Sia a Borgo a Mozzano che a Lucca scuole chiuse oggi. Ancora, nel comune di Pescaglia, esondato il torrente Turrite con conseguente chiusura di un tratto della comunale S.Rocco-Gragliana. Nel territorio della Città metropolitana di Firenze, il torrente Ombrone ha superato il secondo livello di guardia all'idrometro di Poggio a Caiano, mentre il fiume Bisenzio si mantiene sopra il primo livello di guardia all'idrometro di San Piero a Ponti.A causa dell'innalzamento del livello dell'Arno è stato chiuso a Firenze il ponte Vespucci, progettato dall'ingegner Riccardo Morandi. La misura è stata decisa a scopo precauzionale. La struttura era già chiusa al traffico per una serie di controlli, iniziati a fine novembre scorso, e per metterla in sicurezza: era consentito solo il passaggio pedonale. Il ponte, si spiega dal Comune, sarà riaperto ai pedoni non appena il livello del fiume si abbasserà. L'Arno al momento è comunque sotto il primo livello di guardia pari a 3 metri: la misurazione finora rilevata a due stazioni è di 2,70 metri. Palazzo Vecchio ricorda "che il ponte ha un sistema di monitoraggio in tempo reale per verificare eventuali anomalie strutturali. Questa misura precauzionale è prevista nel piano di monitoraggio e prevenzione del Comune ed è già stata attivata in passato".Chiusi gli accessi alle banchine del Tevere a Roma. Lo rende noto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale comunicando "l'avvenuta chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano con il superamento della prima soglia di attenzione del livello del fiume Aniene (SA1)". Il personale tiene in costante osservazione i livelli. La Protezione civile del Lazio ha diramato una allerta meteo dalle prime ore di sabato mattina e per le successive 24 ore.Venerdì, la pioggia insistente ha provocato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'esondazione del fiume Sarno. Abitazioni e aziende sono state allagate dal fango e dall'acqua che ha superato gli argini del fiume e si sono riversati nelle strade, causando disagi agli abitanti, costretti a chiedere soccorsi ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per poter uscire di casa. Molte le famiglie intrappolate in casa; sono giunti volontari per portare generi di prima necessità alle famiglie raggiunte con mezzi anfibi. I cittadini protestano, avendo chiesto a più riprese che alla foce venga attivata la griglia per impedire lo sversamento dei rifiuti. Si moltiplicano sul web gli appelli al ministro dell'Ambiente per il dragaggio e per rinforzare gli argini.Nei prossimi giorni soprattutto al centro-Sud sono previste ancora piogge mentre le fredde correnti settentrionali sostituiranno i più miti venti meridionali, favorendo così un nuovo calo delle temperature. Sarà questa la coda della perturbazione atlantica transitata sull'Italia. La circolazione depressionaria giunta nel weekend manterrà condizioni di instabilità fino a mercoledì in gran parte del Sud.