Neve record a Istanbul, voli cancellati: bloccati centinaia di italiani

Centinaia di italiani sono bloccati a Istanbul a causa delle forti nevicate che da giorni investono la metropoli turca. Il maltempo ha provocato infatti la cancellazione di centinaia di voli e anche moltissimi italiani non hanno potuto fare ritorno.Fonti del ministero degli Esteri confermano che l'ambasciata ad Ankara insieme al consolato generale di Istanbul e di Smirne seguono, in stretto raccordo con la Farnesina e in contatto costante con le competenti istanze turche, già da diversi giorni la vicenda "che è in via di lenta soluzione con il progressivo miglioramento delle condizioni climatiche".Tra le centinaia di voli cancellati nelle uiltime 24 ore dalla Turkish Airlines ci sono tutti gli aerei diretti a Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e Napoli, costringendo migliaia di persone a snervanti attese in aeroporto. Già ieri la compagnia di bandiera turca aveva cancellato più di 600 voli, 595 due giorni fa. Problemi anche per i voli in arrivo, nonostante gli operatori dell'aeroporto abbiano lavorato tutto il giorno per liberare le piste da neve e ghiaccio. Il traffico navale nel Bosforo è stato sospeso, fermi i tir, a cui è stato vietato il passaggio sulle tangenziali di Istanbul."Siamo a Istanbul da venerdì, bloccati all'aeroporto come profughi, abbiamo tantissima paura perché voglio solo ricordare che la Turchia è luogo di attentati e proprio in questo aeroporto, non molto tempo fa, dei terroristi hanno compiuto un massacro di pendolari come noi che aspettavano di poter partire". A parlare è un avvocato toscano che insieme con "almeno altri 500 italiani" è bloccata in aeroporto. "Siamo disperati, qui c'è il caos e l'unica cosa che ti garantiscono è l'albergo per passare la notte ma, per motivi di sicurezza, non ci riconsegnano neanche i bagagli", afferma.