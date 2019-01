Stati Uniti New York Times: Trump concede 4 mesi per il ritiro dalla Siria Il capo della Casa Bianca: "Se chiunque altro al posto di Donald Trump avesse fatto quello che ho fatto in Siria, che era un caos popolato dall'Isis quando sono diventato presidente, sarebbe diventato un eroe nazionale"

Il presidente americano Donald Trump ha accettato che il ritiro dei 2.000 militari Usa in Siria avvenga in circa quattro mesi, attenuando il suo ordine di due settimane fa per un ritiro entro 30 giorni. Lo riporta il New York Times citando funzionari della Casa Bianca.Durante il suo viaggio a sorpresa in Iraq la scorsa settimana, Trump avrebbe detto in privato al comandante delle forze americane in Iraq e in Siria, tenente generale Paul J. LaCamera, che l'esercito avrebbe potuto impiegare diversi mesi per completare un ritiro sicuro e ordinato.Trump ha confermato su Twitter che le truppe saranno ritirate "lentamente", ma si è lamentato del fatto che ha ottenuto poco credito per la mossa dopo una nuova serie di critiche da parte del generale in pensione Stanley McChrystal e i commenti dell'ormai ex capo di gabinetto della Casa Bianca, John Kelly, (che lascia oggi l'incarico) sul processo decisionale impulsivo del presidente. "Se chiunque altro al posto di Donald Trump avesse fatto quello che ho fatto in Siria, che era un caos popolato dall'Isis quando sono diventato presidente, sarebbe diventato un eroe nazionale", ha scritto ieri. Ha ribadito poi che l'Isis è "quasi scomparso".