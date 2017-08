Usa New York Times: Trump ha deciso di rimuovere Bannon, forse non subito

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato ai suoi consiglieri di aver deciso di rimuovere Stephen Bannon dal ruolo di consigliere strategico. Lo ha fatto sapere il New York Times.La testata cita due fonti ufficiali dell'amministrazione informate sui fatti. Secondo le fonti, Trump potrebbe però decidere di lasciare l'incarico a Bannon ancora per un po'.Fonti vicine a Bannon, prosegue il Times, sostengono che è stato lui stesso a dimettersi comunicandolo con una lettera ufficiale consegnata al presidente il 7 agosto scorso. L'annuncio doveva essere dato lunedì scorso ma tutto è stato rinviato per le polemiche innescate dall'uccisione sabato scorso di una donna ed il ferimento di altre 19 persone esponenti della sinistra a Charlottesville in Virginia, ad opera di un estremista, James Field, che si è gettato sui manifestati con la sua auto.Polemiche acuite dalle giravolte del presidente Trump, che, doopo un brevissimo ripensamento, ha stigmatizzato entrambe le parti, la destra e la sinistra. Trump che ha definito "meravigliose" le statue dei vertici degli Stati Confederati del Sud che combattevano nella guerra di Secessione contro il Nord, rimosse in questi giorni negli Stati del Sud, tra cui quella del generale Robert E. Lee a Charlottesville. Rimozione contro cui protestavano sabato i manifestanti di estrema destra da un lato mentre dall'altro quelli di sinistra (tra cui la vittima dell'estremista) appoggiavano l'operazione.