La morte del giornalista dissidente New York Times: il principe Salman approvò l'interrogatorio di Khashoggi Secondo il quotidiano Usa, che cita fonti vicine a Riad, l'ufficiale di intelligence che ha condotto l'interrogatorio era "un amico del principe". A Riad il segretario di Stato Usa, Pompeo

Condividi

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman "approvò" l'interrogatorio "poi finito male" di Jamal Khashoggi nel Consolato di Istanbul, per il quale aveva disposto un trasferimento forzato in Arabia Saudita. Lo scrive il New York Times citando fonti vicine a Riad. L'ufficiale di intelligence che ha condotto l'interrogatorio era "un amico del principe". Lo 007 si sarebbe spinto troppo oltre, finendo con l'uccidere il giornalista dissidente, "per dimostrare le sue capacità" in un'operazione segreta.Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è intanto arrivato a Riad dove incontrerà il re Salman sugli sviluppi del caso. Pompeo è in Arabia Saudita su richiesta del presidente Donald Trump e oggi dovrà essere ricevuto da re Salman. Il segretario Usa è stato accolto, scendendo dall'aereo, dall'omologo Adel al-Jubeir.Ed è durata oltre nove ore, protraendosi fino all'alba, l'ispezione del consolato saudita a Istanbul da parte di un team di investigatori turchi alla ricerca di prove che possano fare luce sulle sorti del giornalista saudita. Secondo il sito del quotidiano 'Hurriyet', la squadra di investigatori turchi, composta complessivamente da una decina di persone, tra cui funzionari della Direzione per la Sicurezza di Istanbul, ha lasciato il consolato prima delle cinque del mattino ora locale. Il team di specialisti ha prelevato alcuni campioni di suolo e una porta metallica dal giardino del consolato. Il procuratore turco assegnato alle indagini ha lasciato la rappresentanza diplomatica saudita circa un'ora e mezza più tardi, seguito poco dopo da un team di inquirenti sauditi.L'Arabia Saudita si preparerebbe intanto ad ammettere che il giornalista dissidente ed ex consigliere della famiglia reale saudita è morto per via di un interrogatorio andato male. Lo riferisce Cnn che cita due fonti. Secondo le indiscrezioni di Cnn, l'Arabia Saudita ammetterà anche di avere pianificato un rapimento di Khashoggi per riportarlo presumibilmente in patria. Ciò confermerebbe quanto sostenuto fino ad ora dalla Turchia, che ha detto di avere file audio e video che confermano la tortura del giornalista in auto-esilio da in anno in Usa e che era andato nella sede consolare saudita a Istanbul per ottenere documenti sul suo divorzio.Resta da capire come l'America di Donald Trump e la comunità internazionale reagiranno a un simile mea culpa. Sabato scorso il 45esimo presidente Usa aveva promesso una "punizione severa" nel caso in cui Riad fosse responsabile dell'assassinio di Khashoggi. L'Arabia Saudita ieri aveva risposto promettendo azioni ancora più forti a qualsiasi ritorsione. La minaccia è sembrata un riferimento alla volontà di usare il rialzo dei prezzi del greggio come arma politica.