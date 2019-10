Whistleblower New York Times: un altro 007 valuta denuncia contro Trump. Avrebbe informazioni più dirette

Donald Trump, Young Black Leadership Summit (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

BREAKING: The whistleblower is a registered Democrat & CIA analyst who was detailed before the 2016 election to the Obama White House,where he worked on the NSC's Ukraine desk & met w anti-Trump Ukrainian officials before being sent packing by the Trump NSC & becoming disgruntled — Paul Sperry (@paulsperry_) October 4, 2019

Un secondo dirigente dell'intelligence allarmato dall'interazione di Donald Trump con l'Ucraina sta valutando se formalizzare una propria denuncia come 'whistleblower' (informatori protetti dalla legge) e testimoniare al Congresso. Lo scrive ilcitando due persone a conoscenza della vicenda. Si tratta di una persona con informazioni più dirette degli eventi della prima 'talpa', che ha accusato il tycoon di usare il suo potere per far indagare in Ucraina i Biden, facendo scattare l'indagine di impeachment.Il secondo 007 è tra coloro che sono stati sentiti dall'ispettore generale dell'intelligence per corroborare le accuse della prima 'talpa'. Non è chiaro se egli abbia bisogno di presentare denuncia per ottenere protezione legale perché i testimoni che parlano con gli ispettori generali sono tutelati dalle leggi federali."Nessuna indicazione diconflitto di interesse in Ucraina o altrove":difende il figlio Hunter dalle accuse di Donald Trump di essere "corrotto"."La talpa è un democratico registrato e un analista della Cia che fu distaccato prima delle elezioni del 2016 alla Casa Bianca di Obama, dove ha lavorato al desk ucraino del consiglio nazionale per la sicurezza e incontrato dirigenti ucraini anti Trump prima di essere impacchettato dal consiglio per la sicurezza nazionale di Trump e diventare scontento":ritwitta il post di Paul Sperry, un autore e commentatore politico conservatore, sul profilo della talpa che, denunciando le pressioni di Trump nella telefonata al presidente ucraino per far indagare i Biden, ha fatto scattare l'indagine di impeachment.