2018/09/21 13:26

Stati Uniti Tre neonati accoltellati nel nido, a New York: a colpirli donna di 52 anni che lavorava sul posto La donna si è poi ferita ed è stata arrestata. Ancora non chiara la dinamica dell'attacco, avvenuto di notte. Insieme ai bambini sono stati feriti anche due adulti, intervenuti per fermare la donna

Tre neonati e due adulti sono stati accoltellati in un asilo nido della città di New York, ha riferito la polizia. Una donna di 52 anni dipendente del nido è stata arrestata dopo l'attacco avvenuto alle 3.30 locali stanotte nel borough di Queens. La donna è stata trovata nella cantina del nido casalingo con ferite ai polsi che si è provocata da sola, ha detto all'Afp un funzionario del Dipartimento di polizia di New York



. Due neonate e un neonato sono stati attaccati dalla donna. Una della bambine è grave, ha detto la fonte di polizia. I due adulti feriti sono un altro dipendente della struttura e il padre di uno dei bambini.

