Mercati New York aiuta l’Europa

di Giancarlo Zanella Una giornata all’insegna della debolezza si chiude con il segno positivo per tutti i principali listini europei grazie all’ennesimo record americano. Dopo un avvio in lieve ribasso il Dow Jones ha infatti invertito la rotta e imboccato la via dell’ennesimo rialzo. E’ l’undicesima seduta consecutiva in “verde” per il NYSE che ritocca così il nuovo massimo storico adesso ben oltre i 22.100 punti.Così, anche le piazze del Vecchio Continente si sono riprese. Madrid, la migliore oggi, ha guadagnato mezzo punto percentuale. Francoforte, a lungo in calo, ha terminato in progresso dello 0,28%. Positive anche Parigi, + 0,21%, e Londra, + 0,14%. Poco sopra la parità Zurigo e Milano, +0,08%.A Piazza Affari, in evidenza Banca Generali, +2,45%, Ubi Banca, +1,46%, e Ferrari, +1,34%. Sul fondo classifica Telecom Italia che ha ceduto il 2,09%.Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, spread stabile a 152 punti base e rendimento del nostro decennale assestato intorno al 2,00%.I cambi, infine, dopo una mattina ancora in forte rialzo l’euro ripiega in chiusura di giornata tornando vicino al cambio di 1 dollaro e 17 cent. Tonico invece contro sterlina. Ci vogliono infatti oltre 90 pence e mezzo per un euro.