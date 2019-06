La notizia diffusa dai media brasiliani Neymar accusato di stupro in un hotel a Parigi La violenza sarebbe avvenuta il 15 maggio. Il campione si difende: "Tentativo di estorsione"

Il fuoriclasse brasiliano Neymar è stato accusato di stupro da una donna non identificata che lo avrebbe denunciato venerdì scorso a San Paolo, in Brasile. I fatti, secondo quanto riportato dai media brasiliani, sarebbero avvenuti in un hotel di Parigi il 15 maggio. Secondo la denuncia, i due si sono conosciuti su Instagram. Neymar avrebbe poi invitato la donna a Parigi e si sarebbe presentato ubriaco in hotel, dove poi l'avrebbe violentata.Neymar sarebbe arrivato nell'hotel "apparentemente ubriaco" e dopo aver parlato e scambiato "carezze", sarebbe diventato "aggressivo", costringendola ad avere rapporti sessuali "contro la sua volontà", ha denunciato la donna alla polizia di San Paolo, secondo quanto riportato da UOL e GloboEsporte.Anche documenti della polizia brasiliana ottenuti dalla Associated Press riportano le accuse contro il calciatore brasiliano del Paris Saint Germain.Neymar respinge con forza le accuse di stupro e parla di "trappola" e di "tentativo di estorsione". "Sono accusato di stupro, è una parola pesante, molto forte, ma è quello che sta succedendo", ha detto il fuoriclasse brasiliano in un video postato su Instagram. "Tutto questo mi sorprende, è qualcosa di molto brutto, molto triste, perché chi mi conosce sa che tipo di persona sono, sa che non farei mai una cosa del genere", continua Neymar nel video, prima di mostrare "tutta la conversazione" avuta con la donna. "Sono momenti intimi, ma è necessario mostrarli per dimostrare che non è successo nulla", dice Neymar. Il calciatore quindi dedica alcuni minuti del filmato a mostrare il presunto scambio di messaggi dal contenuto erotico, avvenuto tramite WhatsAapp, tra i mesi di marzo e maggio, comprese foto della giovane donna nuda o in mutande. "E' stata una trappola e ci sono cascato, spero che serva da lezione per il futuro", ha aggiunto il giocatore.