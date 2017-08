L'aggressione in Spagna Niccolò Ciatti: ceceno accusato del delitto è un lottatore professionista. Oggi veglia a Scandicci Si indaga per capire se l'uomo abbia un passato da paramilitare

Stasera Scandicci si raccoglierà intorno alla famiglia di Niccolò Ciatti con una veglia per ricordare il giovane di 22 anni pestato a morte in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove era in ferie. Intanto le indagini proseguono: ad averlo aggredito e picchiato è stato Rasul Bisultanov, un 24enne ceceno professionista della lotta libera.Rasul Bisultanov risulta nato nel 1993 in Cecenia, da tempo a Strasburgo dove avrebbe chiesto asilo politico proprio per sfuggire al situazione nel suo Paese, professionista della lotta libera. Il suo allenatore nella città francese ha riferito che il suo training era iniziato sei anni fa e lo descrive come "un giovane tranquillo che non ha mai causato problemi". Eppure nel video delle telecamere di sicurezza si vede Bisultanov colpire Ciatti con un calcio in faccia. Furia, violenza ma anche precisione derivata anche dalla sua attività sportiva per cui era tesserato e che praticava anche in tornei. La polizia catalana (i Mossos de Esquadra) ha ipotizzato che lui - come i complici - avessero ricevuto un addestramento paramilitare.Insieme a Bisultanov, in un primo momento, erano stati fermati altri due giovani ceceni. Per loro il tribunale della Catalunya ha deciso per il rilascio: ora sono entrambi a Strasburgo, dove vivono, con l'obbligo di non lasciare l'area Schengen (risultano infatti ancora indagati).Un delitto insensato per cui deve essere fatta giustizia. Lo chiede a nome della famiglia e della comunità di Scandicci Sandro Fallani, il sindaco del piccolo comune alle porte di Firenze dove viveva Niccolò Ciatti.I medici spagnoli hanno terminato l'autopsia e a breve dovrebbe arrivare il nulla osta per poter fare rientrare in Italia il corpo del giovane.La discoteca in cui è morto Niccolò Ciatti, a Lloret de Mar, resta chiusa in via provvisoria: le autorità stanno verificando se il locale rispettasse i requisiti di sicurezza.