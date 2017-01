Africa L'aviazione nigeriana bombarda per errore il campo profughi. Il Presidente: "Attacco accidentale" Oltre 50 morti a 120 feriti a Rann, al confine con il Camerun, denuncia Medici Senza Frontiere. Le autorità riconoscono l'errore: "Volevamo colpire una roccaforte degli islamisti di Boko Haram"

BREAKING #Nigeria: 120 people were wounded and 52 killed in a bombing on a camp for internally displaced people https://t.co/k5mNYERjAZ — MSF International (@MSF) 17 gennaio 2017

E' di oltre 50 morti, tra cui sei operatori della Croce Rossa, e 120 feriti il bilancio di un raid aereo effettuato per errore su un campo profughi a Rann, nello stato nord-orientale nigeriano di Borno, bombardato dall'aeronautica governativa.I piloti, hanno riferito fonti militari, hanno scambiato la struttura per una postazione dei terroristi islamici Boko Haram, legati ad Isis. Il vero obiettivo non era il villaggio di Rann ma quello vicino di Kala, in cui i Boko Haram si erano trasferiti dalla loro roccaforte della foresta di Sambisa. La Croce Rossa ha confermato la morte di sei suoi operatori nigeriani, mentre altri 13 sono rimasti feriti.Secondo Medici senza frontiere, i morti sono almeno 52 e i feriti 120Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha ammesso che i suoi aerei militari hanno "accidentalmente" bombardato un campo profughi nel nord est del paese ed ha espresso vicinanza alle vittime ai loro familiari. "Il governo federale sosterrà pienamente il governo dello stato di Borno nell'affrontare la situazione e prestare assistenza alle vittime", ha detto Buhari su Twitter. I militari, ha spiegato, intendevano colpire terroristi del gruppo islamista Boko Haram. Il campo profughi colpito si trova a Rann, vicino al confine col Camerun. Un uomo, Mohammed Bashir, ha riferito che suo figlio, volontario 23enne della Croce Rossa, è fra i morti. "Venti di loro erano andati a distribuire cibo al campo e l'informazion è che molti, fra cui mio figlio, sono stati uccisi", ha detto all'agenzia stampa Dpa.