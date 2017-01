Primo attentato contro un ateneo Nigeria, kamikaze 12enne all'università di Maiduguri: due morti Tre gli attentatori suicidi, fra cui il ragazzino. Uccisi un docente e un bambino, 17 i feriti

Condividi

Tre kamikaze, fra i quali un dodicenne, si sono fatti esplodere all'interno dell'università di Maiduguri, nel travagliato nord-est della Nigeria percorso dal terrorismo islamico di Boko Haram. Almeno due i morti: un bambino e un professore. Diciassette i feriti.Il bilancio è stato diffuso dalla polizia nigeriana. Il docente stava pregando nella moschea dell'ateneo, dove uno dei kamikaze si è fatto esplodere.Il baby-kamikaze è saltato in aria quando la polizia gli ha sparato facendo detonare il corpetto esplosivo.Si tratta del primo attentato a colpire una università in Nigeria e il primo grave da quando, in dicembre, il presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, dichiarò che Boko Haram era stata "schiacciata". Le truppe governative avevano infatti distrutto quella che è stata chiamata "l'ultima roccaforte" dei terroristi islamici nella foresta di Sambisa, nel nord-est. Ma le operazioni di "pulizia" delle ultime sacche di resistenza non si sono fermate.Sette anni di ribellione armata del gruppo islamico fondamentalista sono costati la vita a oltre 20.000 persone.