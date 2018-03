Terrore jihadista Nigeria: nuovo attacco di Boko Haram, uccisi quattro cooperanti L’annuncio delle Nazioni Unite, due di loro lavoravano per l’Oim e uno era consulente dell’Unicef, le vittime erano tutte nigeriane

Nuovo attacco dei jihadisti di Boko Haram in Nigeria, che ha causato quattro vittime tra i cooperanti umanitari locali. E’ successo ieri nella città di Rann, nello stato del Borno, nella parte Nord orientale del paese africano: a darne comunicazione è stata Samantha Newport, una portavoce delle Nazioni Unite. Durante l'attacco, un altro operatore umanitario è rimasto ferito; uno infine risulta disperso, e "si teme che sia stato sequestrato". Tra le vittime figurano due cooperanti impiegati dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che si occupavano della gestione di un campo di sfollati e un medico che lavorava come consulente per l’Unicef.L’attacco ha avuto luogo nel campo sfollati di Rann, vicino a una base dell’esercito nigeriano, che secondo la rappresentante dell’Onu era il vero obiettivo dei terroristi, con i cooperanti che sono stati colpiti essendosi trovati nelle vicinanze del sito militare. I soldati hanno confermato il bilancio dell’attentato, aggiungendo informalmente che sarebbero morti anche otto militari, ma al momento su questo ultimo aspetto non esistono conferme ufficiali. A settembre i guerriglieri di Boko Haram avevano ucciso nove sfollati che si trovavano nello stesso campo, situato a 175 chilometri dalla capitale dello stato di Borno, Maiduguri. Almeno 112 persone sono state uccise sempre a Rann nel gennaio 2017, da un bombardamento dell’esercito nigeriano che aveva come obiettivo i guerriglieri ma ha colpito per “errore” gli sfollati, proprio mentre era un corso una distribuzione di cibo.