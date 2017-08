Matrice incerta Nigeria: spari in una chiesa, almeno 12 morti La messa del mattino si è tramutata in un bagno di sangue all'interno di una chiesa cattolica in Nigeria, nello Stato di Anambra

Uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella chiesa di St Philip a Ozubulu, e hanno aperto il fuoco. Sarebbe di 12 morti il primo bilancio ufficiale di vittime provocate dall'attacco. A riferirlo sono fonti ospdaliere.L'attentato è avvenuto questa mattina intorno alle 6 presso la chiesa di San Filippo a Ozubulu, vicino alla città portuale di Onitsha. Si tratta del primo bilancio ufficiale sull'attentato per il quale le prime indiscrezioni hanno parlato di una cinquantina di vittime.Sul web circolano anche video con le immagini del pavimento della chiesa insanguinato.Il commando armato ha fatto irruzione all'alba, intorno alle sei, quando era in corso il primo servizio domenicale. Testimoni hanno riferito che gli uomini armati cercavano una persona specifica (secondo una fonte, un 'signore della droga', che avevano prima cercato a casa dove gli era stato detto che era andato in Chiesa): quando lo hanno individuato gli hanno sparato ma poi hanno aperto il fuoco in maniera indiscriminata "anche sugli altri fedeli, che erano un centinaio".Il commissario di polizia dello Stato, Garba Umar, che ha ispezionato l'area dopo la strage ha riferito di 8 fedeli morti all'interno della chiesa, mentre altri 4 sono deceduti successivamente. Non ha invece fornito numeri sui feriti. Secondo il commissario, il commando non è arrivato da un altro Stato e la sparatoria è il frutto di scontri tra comunità locali. Illeso il sacerdote che celebrava la messa. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area dove il governatore dello Stato, Willie Obiano, si è recato in visita, rivolgendo un appello alla calma.