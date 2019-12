No Tax Day a Milano Salvini: Popolare di Bari, "serve comitato salvezza nazionale". A Conte: "Scriviamo regole poi voto"

Condividi

"Se vogliamo salvare l'Italia, fermiamoci e mettiamoci attorno a un tavolo con un comitato di salvezza nazionale". È l'appello del leader della Lega Matteo Salvini. "Se salta la popolare Bari, salta la Puglia e salta l'Italia. Stiamo vivendo un momento drammatico, non penso sia più il momento delle polemiche". ha detto Salvini, arrivando al No Tax Day a Milano."Adesso io chiedo al signor Conte di smettere di insultare, di minacciare querele, sediamoci, ragioniamo di cosa serve all'Italia, scriviamo le regole di base e torniamo a votare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando al No Tax Day a Milano, dopo aver proposto un comitato di salvezza nazionale per il Paese "che rischia di affondare"."Serve aria nuova e pulita, la Valle D'Aosta merita un futuro diverso e non inquinato. Noi siamo pronti a liberare questa splendida regione da ogni tipo di condizionamento, senza accettare compromessi. Bene le dimissioni di Fosson, venerdì sarò ad Aosta a incontrare i cittadini e a preparare la riscossa delle persone perbene della Valle". Così Salvini."La situazione è grave, molto grave, e merita di superare lo steccato opposizione-maggioranza.Al governo c'è gente inadatta, è evidente anche ai più loro stretti parenti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al No Tax Day a Milano. "Facciamo un passo oltre, faccio un appello a tutti quelli che hanno a cuore il paese: fermarsi, riflettere, decidere quali sono le cinque priorità del paese, farle insieme, farle in fretta e poi tornare a votare".La Lega "va oltre l'interesse politico e partitico di parte e si mette in gioco. Noi chiamiamo tutti attorno al tavolo, da Leu a Forza Italia" ha spiegato Salvini indicando poi cinque emergenze: infrastrutture, burocrazia, politiche di crescita e tutela della salute."Ci mettiamo attorno a un tavolo - ha quindi ribadito -riscriviamo le regole del gioco. In un mese condividiamo le cose su cui siamo d'accordo. Può esserci un comitato di salvezza nazionale, sospendendo per un tempo breve necessario attacchi,ostilità e polemiche, perché l'Italia viene prima degli interessi di partito".Per Salvini "possono esserci due risposte: sì, e noi ci siamo da lunedì, la Lega è pronta senza rivendicare meriti, oppure no, ci riproveremo ma è un grido di aiuto. Vediamo chi avrà voglia di raccogliere questa proposta umile, fatta dal primo partito di questo Paese, momentaneamente all'opposizione. Non parlo solo ai partiti ma anche ai rappresentanti delle forze politiche economiche e sociali".