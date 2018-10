SCIENZA

2018/10/02 12:03

Royal Swedish Academy of Sciences Nobel per la fisica ai pionieri del laser: Askin, Mourou e Strickland. Applicazioni in molti campi

Il Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland, dunque a delle ricerche che hanno aperto la strada alle applicazioni del laser in molti campi, compresa la biologia.



C'è una donna tra i premiati: Donna Strickland è la terza a ricevere il premio da quando è stato istituito. L'ultima volta il Nobel per la fisica era stato assegnato a una donna nel 1963. Allora la vincitrice era stata Maria Goeppert-Mayer. Prima di lei, 60 anni prima, il Nobel per la fisica era stato assegnato a Maria Curie.

