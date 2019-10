L'annuncio a Oslo Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed Ali Il premio attribuito per i suoi sforzi per riportare la pace nel Nord Est dell'Africa e per la sua decisione di risolvere la disputa di confine con l'Eritrea

Condividi

Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali per i suoi sforzi per riportare la pace nel Nord Est dell'Africa e per la sua decisione di risolvere la disputa di confine con l'Eritrea. "Il premio Nobel per la pace 2019 - ha precisato il Comitato in un tweet - intende anche riconoscere tutte le parti interessate che lavorano per la pace e la riconciliazione in Etiopia e nelle regioni dell'Africa orientale e nordorientale".In stretta collaborazione con Isaias Afwerki, il presidente dell'Eritrea, "il premiato di quest'anno ha rapidamente elaborato i principi di un accordo di pace per porre fine alla lunga situazione di stallo 'nessuna pace, nessuna guerra' tra Etiopia ed Eritrea. In Etiopia - ricorda il Comitato - anche se rimane molto lavoro da fare, Abiy Ahmed ha avviato importanti riforme per dare a molti cittadini la speranza per una vita migliore e un futuro più luminoso. Come primo ministro, Abiy Ahmed ha cercato di promuovere la riconciliazione, la solidarietà e la giustizia sociale""Siamo orgogliosi come nazione". Questa la prima reazione che arriva, su Twitter, dall'ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed. L'ufficio ha anche diffuso un comunicato in cui si afferma "che questo riconoscimento è una testimonianza senza tempo degli ideali di unità, cooperazione e mutua esistenza che il primo ministro ha con coerenza difeso"."Abiy Ahmed Ali ha scelto dopo decenni la pace tra Etiopia e Eritrea, ha liberato prigionieri politici e perseguito chi violava i diritti umani, ha mediato sul conflitto in Sudan. Un giusto riconoscimento ad un giovane e coraggioso simbolo dell'Africa". E' il tweet del ministro per gli Affari europei Enzo Amendola.