Ai Parioli Nomi sbagliati sulle schede, a Roma presidente di seggio toglie dall'urna le schede già votate E’ successo nel quartiere dei Parioli della capitale, si è accorto dell’errore un elettore, dopo che erano già state votate 36 schede

Problemi nelle operazioni di voto anche in un seggio di Roma, nel quartiere Parioli. Sono state infatti scoperte schede con i nomi dei candidati di Camera e Senato sbagliati nel seggio 2167 di Via Micheli 29 nella capitale: ad accorgersene è stato un elettore, che ha subito avvisato la presidente di seggio.A quel punto, secondo la testimonianza di Roberta Lisi, elettrice presente nel seggio – “la presidente ha sospeso le operazioni di voto” facendosi poi dare dal seggio a fianco, il 2166, le schede corrette e facendo votare con quelle. Prima di far continuare le operazioni di voto ha però chiuso la porta del seggio, ha aperto l'urna “e l’ha vuotata, togliendo le 36 schede votate fino a quel momento e mettendole in una busta".