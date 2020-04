Nei prossimi giorni Terna, Enav e Banca Mps Nomine, ok ai vertici: molte conferme tra gli ad uscenti, cambiano le presidenze Il governo ha deciso per la linea della continuità alla luce dei buoni risultati ottenuti dai manager e della tempesta economica e finanziaria in cui si trova il mondo a causa della pandemia

Condividi

Per lo più confermati: alla guida delle grandi società partecipate dallo Stato sono stati infatti confermati gli amministratori delegati uscenti. Il governo ha deciso per la linea della continuità alla luce dei buoni risultati ottenuti dai manager e della tempesta economica e finanziaria in cui si trova il mondo a causa della pandemia da coronavirus. Francesco Starace è stato così rinnovato alla guida di Enel, Claudio Descalzi a quella di Eni, Matteo Del Fante a Poste, Alessandro Profumo a Leonardo. Tutte le novita' riguardano le presidenze. A quella di Enel arriva Michele Crisostomo, avvocato, esperto di regolamentazione bancaria e di operazioni sul mercato dei capitali, prende il posto di Patrizia Grieco. Alla presidenza di Eni, sbarca Lucia Calvosa, ordinaria di diritto commerciale all'università di Pisa ed esperta di diritto, sostituisce Emma Marcegaglia.A presiedere il board di Leonardo, al posto di Gianni De Gennaro, sarà Luciano Carta che lascia la direzione dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). Unica eccezione Maria Bianca Farina che è stata confermata dal ministero dell'Economia alla presidenza di Poste.Nei prossimi giorni sarà il turno dei nuovi pacchetti alla guida di Terna, Enav e Banca Mps. Novità dovrebbero esserci per il gruppo elettrico alla cui guida dovrebbe arrivare da Acea Stefano Donnarumma, al posto di Luigi Ferraris. Alla presidenza dovrebbe essere invece nominata Valentina Bosetti, ordinaria di Economia ambientale all'Università Bocconi. Stesso discorso per l'Enav con Paolo Simioni in pole position per la poltrona di ad e Francesca Isgro' per quella di presidente. Per Banca Monte dei Paschi di Siena, infine, Guido Bastianini dovrebbe essere l'ad indicato dal Mef, azionista al 68% dell'istituto senese, mentre l'ex Enel Patrizia Grieco andrebbe a occupare la presidenza.