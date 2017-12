ITALIA

2017/12/25 10:26

Il caso Non era acido ma acqua bollente: è un giallo l'aggressione di Castelfidardo Un sessantenne è stato colpito alla testa e poi cosparso di un liquido ustionante da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. Sembra che la vittima abbia aperto la porta all'aggressore, in una casa al piano terra nel centro storico del paese in provincia di Ancona

