Riccione Nonno 'orco' 68enne arrestato per violenza sulle nipotine Molestie ripetute negli anni su diverse bambine

Condividi

Per anni ha violentato le nipotine, prima in Sudamerica, nel suo Paese d'origine, e poi in Italia. Cinque cugine minorenni. Il pensionato 68enne è stato arrestato questa mattina su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, perché due delle minori, figlie del figlio, le ha violentate in Italia commettendo l'ultimo reato nel 2017.Oggi sono ragazzine di 15 e 16 anni e hanno confermato tutto agli inquirenti dopo che la cugina più grande, oggi una donna di 29 anni, la prima a subire le attenzioni dell'uomo, si è rivolta ai carabinieri.La magistratura ha firmato l'ordine di custodia per l'uomo in un tempo record: due giorni dalla richiesta del provvedimento del gip.