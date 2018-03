Washington pone le sue condizioni a Pyongyang Nord Corea, la frenata della Casa Bianca: "Senza i fatti nessun incontro Trump-Kim Jong-un" L'annuncio dello storico colloquio era giunto a sorpresa, in una giornata dominata dai dazi sull'acciaio e l'alluminio. Il presidente degli Stati Uniti "non terrà l'incontro prima di vedere passi concreti", precisa la portavoce Sarah Sanders

Condividi

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 marzo 2018

Doccia gelata sull'annuncio di uno storico incontro fra Donald Trump e Kim Jong-un. "Non vi saranno colloqui fino a quando la Corea del Nord non farà seguire azioni alle parole", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, rispondendo a domande di giornalisti. "Abbiamo bisogno di azioni concrete e verificabili", ha aggiunto, sottolineando che gli Stati Uniti "faranno zero concessioni prima dei colloqui". Il presidente Donald Trump "non terrà l'incontro prima di vedere passi concreti", ha precisato.Dopo mesi di minacce e controminacce, di escalation nucleare e di guerra di insulti (talvolta anche oltre la linea del ridicolo) era arrivata la svolta nel lungo conflitto diplomatico tra Washington e Pyongyang. Il regime che a suo tempo George W.Bush inserì tra i pilastri del suo "asse del male" diventa per il successore Donald Trump un interlocutore credibile, al punto che è concepibile un incontro faccia a faccia con lui, il primo tra un presidente americano in carica e un leader del "Rogue State", lo "Stato canaglia" per eccellenza.E' stato Kim Jong-un a lanciare un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano ha accettato, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra i due Paesi. Un passo senza precedenti.Kim, in una lettera recapitata a mano a Trump da una delegazione sud coreana, si impegna a fermare i test nucleari e missilistici e sedersi al tavolo per parlare direttamente per la prima volta in decenni. Le modalità dell'incontro sono tutte ancora da definire, precisa la Casa Bianca.L'annuncio dell'incontro è arrivato a sorpresa, in una giornata dominata dai dazi sull'acciaio e l'alluminio. E su Twitter, Trump ha commentato: "Sono pronto a incontrare Kim, ma le sanzioni contro Pyongyang resteranno fino a che il regime non decidera' di denuclearizzare".