Norvegia Studente attacca insegnante a Oslo con una forchetta. Feriti anche tre dipendenti scuola, arrestato

Uno studente ha attaccato con una forchetta un insegnante e tre dipendenti di una scuola di Oslo: lo ha detto un agente di polizia al quotidiano norvegese Dagbladet - sottolineando che sui corpi dei quattro sono stati rilevati anche segni di morsi.I quattro feriti, della Brynseng School, nell'est della capitale, sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita. La polizia non ha voluto rivelare l'età dello studente - che è stato arrestato - limitandosi a dire che si tratta di un "ragazzo molto giovane". Non si conoscono ancora le cause dell'aggressione.