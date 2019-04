Il rogo a Parigi Notre-Dame: 15-20 anni per la ricostruzione, raccolti già 700 milioni di euro Gli inquirenti propendono per l'ipotesi dell'incidente. Il ministro dell'Interno, Castaner: "L'essenziale è salvo, ma tutti i rischi non sono ancora scartati". Il Procuratore: i soccorsi al secondo allarme, al primo sopralluogo non erano state riscontrate fiamme. Macron lancia una raccolta fondi per la ricostruzione, i colossi del lusso si mobilitano

Condividi

Gli inquirenti propendono fortemente per l'ipotesi dell'incidente ; i danni sono ingenti, ma poteva andare anche peggio; la gara di solidarietà è partita immediatamente e ha già fruttato donazioni per 700 milioni per di euro per provvedere a una rapida ricostruzione.

Con queste tre certezze si è risvegliata oggi Parigi e la Francia tutta, dopo la notte di angoscia per il rogo che ha parzialmente distrutto la Cattedrale di Notre-Dame, uno dei simboli maggiori del Paese. "Il peggio è stato evitato, anche se la battaglia non è stata ancora pienamente vinta", ha detto il capo dello Stato Emmanuel Macron, "ma questa cattedrale la ricostruiremo". Ma quanto ci vorrà? Secondo il quotidiano Le Parisien, se la struttura dell'edificio è stata in buona parte salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco, il bilancio materiale resta molto pesante: il tetto è distrutto, il telaio anche, parte della volta è crollata nella navata centrale, la guglia è stata inghiottita dalle fiamme. "Nel complesso, la struttura è ancora valida", ma "alcune vulnerabilità sono state identificate in particolare a livello del caveau e un timpano del transetto nord che deve essere messo al sicuro", ha dichiarato il Segretario di Stato agli Interni, Laurent Nunez, a un punto stampa tenuto a mezzogiorno. "Gli architetti stanno definendo con i vigili del fuoco di Parigi le migliori misure da adottare per preservare ciò che è più minacciato". Difficile a ogni modo ipotizzare una completa rimessa a nuovo della cattedrale prima dei prossimi 15-20 anni, secondo gli esperti. Ancora più nebulosa la stima dei costi per la ricostruzione: per ora si parla solo di "diverse centinaia di milioni di euro".

Macron: raccolta fondi per ricostruire il monumento

"Noi, tutti insieme, salveremo questa cattedrale. Il progetto che abbiamo per i prossimi anni comincerà subito, domani. Ci sarà un appello nazionale ai più grandi talenti, verranno qui e daranno il loro contributo. La ricostruiremo, se lo aspettano i francesi da noi, la nostra storia lo merita". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. "Mi impegno, da domani lanceremo una raccolta fondi, anche Oltralpe. Lanceremo un appello affinché i grandi talenti vengano a ricostruire la cattedrale".

I colossi del lusso si mobilitano

A Parigi, i colossi del lusso si mobilitano per ricostruire la cattedrale di Parigi. Dopo il miliardario, Francois Pinault che ha donato 100 milioni di euro, scende in campo l'altro gigante mondiale del lusso, il gruppo Lvmh, che controlla tra gli altri Fendi e Bulgari. Il proprietario Bernard Arnaud ha annunciato un contributo-record di 200 milioni di euro per aiutare la ricostruzione. Lvmh è una multinazionale a cui fanno capo decine di marchi tra i quali Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Ce'line, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loro Piana e Louis Vuitton.



Operai interrogati: "Ogni procedura rispettata"

"Tutte le procedure sono state rispettate": Julien Le Bras, presidente della società Europe Echafaudages, che partecipa al restauro della cattedrale di Notre-Dame - intervistato da BFM-TV - assicura che il suo personale sul posto ha osservato alla lettera le procedure di sicurezza. Mentre l'inchiesta avviata ieri sera è cominciata con l'interrogatorio di una quindicina di operai di 5 imprese presenti sull'edificio nella giornata di ieri, il presidente di Europe Echaufodage assicura: "Nessuno dei miei operai era sul posto al momento dell'incendio".



Castaner sul posto: "Rischi non ancora scartati"

"L'essenziale è salvo, ma tutti i rischi non sono ancora scartati" ha detto il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, giunto dinanzi alla cattedrale, dopo un rientro d'urgenza da Mayotte. "Ora è il tempo della ricostruzione e della solidarietà", ha aggiunto, ricordando che gli inquirenti propendono fortemente per l'ipotesi dell'incidente e criticando coloro che, come Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), hanno evocato un possibile attentato. "Non sono responsabili politici", ha tuonato Castaner, aggiungendo che Notre-Dame appartiene "al popolo francese" e "al popolo del mondo".



Procuratore: i soccorsi al secondo allarme

Il procuratore di Parigi Rémy Heitz, parlando oggi ai cronisti dell'incendio a Notre-Dame, ha spiegato che ieri "c'è stata una prima allerta alle ore 18:20, seguita da un sopralluogo per sedare i dubbi", durante il quale però non è stato riscontrato nulla di anomalo. Heitz ha aggiunto che c'è stata poi una "seconda allerta alle 18:43. A quel punto, il fuoco è stato riscontrato al livello della struttura. Nel frattempo - ha concluso - la chiesa era stata evacuata perché una messa era cominciata poco prima".