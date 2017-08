Il concertone di Melpignano Notte della Taranta: Gualazzi: 'sarà uno spettacolo unico' Attesi 200mila. Diretta su Rai5 L'evento compie 20 anni e sarà una festa di pace. Maestro Concertatore Raphael Gualazzi che dirige l'Orchestra Popolare



Otto ore di spettacolo di musica, danza e colori per il gran finale della Notte della Taranta in programma questa sera a Melpignano, nel Salento. Per il ventennale del festival di musica popolare più grande d'Europa sono attese 200 mila persone provenienti da tutta Italia e dall'Estero.Una lunga notte all'insegna della pace e del dialogo tra i popoli sulle note della 'pizzica', la musica tradizionale salentina che sarà interpretata dai numerosi ospiti sotto la guida del maestro concertatore Raphael Gualazzi. Ai 21 componenti dell'Orchestra Popolare si uniranno il chitarrista di David Bowie, Gerry Leonard, il sassofonista dei Rolling Stones, Tim Ries, il percussionista cubano Pedrito Martinez. Il tutto sarà addolcito dalle voci della statunitense Suzanne Vega che proporrà una versione 'pizzicata' di 'Luka', uno dei brani che l'hanno resa celebre, e della cantante israeliana Yael Deckelbaum che porterà sul palco 'La preghiera delle madri' con l'esibizione della prima ballerina della Scala Nicoletta Manni. La star del jazz Gregory Porter, vincitore di due Grammy. Unici ospiti italiani gli emergenti Boomdabash.Promette uno spettacolo "unico" il cantautore Raphael Gualazzi: "La sfida più grande sarà smettere di suonare e scendere dal palco", ha promesso il cantautore.Imponenti misure di sicurezza, rafforzate dopo i recenti attentati, con circa mille uomini in campo tra agenti delle forze dell'Ordine, steward e uomini della protezione civile. E alle 21, dopo il minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime del terrorismo, verrà letto un messaggio con cui Dario Solesin, fratello di Valeria, la ricercatrice italiana uccisa nel 2015 nell'attentato al Bataclan di Parigi, si schiera apertamente contro la paura.I concerto sarà trasmesso dalle 22.30 su Rai 5 con la conduzione televisiva della giornalista Barbara Capponi. Durante la trasmissione, Barbara Capponi accompagna il pubblico di Rai5 con interviste ai personaggi più importanti che raccontano temi e momenti della serata.