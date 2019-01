L'inchiesta ​“Novaya gazeta”: aerei russi carichi d’oro venezuelano a Dubai Maduro starebbe raccogliendo le riserve venezuelane custodite in altri Paesi e si sarebbe rivolto alla Russia dopo il rifiuto della Banca d'Inghilterra

Secondo un’inchiesta condotta dal quotidiano di Anna Politkovskaya, due aerei russi carichi di oro venezuelano sarebbero decollati da Mosca diretti a Dubai. Negli Emirati Arabi l’oro sarebbe stato venduto in dollari in contanti che sarebbero poi stati spediti a bordo degli stessi aerei a Caracas e consegnati all’entourage di Maduro.Si tratta di una parte delle riserve auree venezuelane, depositata presso la Banca Centrale Russa, 30 tonnellate in totale.L’operazione sarebbe stata effettuata dopo il rifiuto della Banca d’Inghilterra alla richiesta di Nicolas Maduro di restituire l’oro depositato dal Venezuela.La riserva aurea venezuelana è stimata in 162,2 tonnellate. La percentuale di oro in tutte le riserve nazionali venezuelane è pari al 76,6%, l'indice più alto tra tutti i paesi del mondo.