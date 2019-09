Magrissimo Nuoro, bimbo di due anni figlio di una coppia vegana ricoverato per denutrizione I genitori stanno collaborando con i medici per la ripresa del figlio. Ospedale valuta denuncia



di Tiziana Di Giovannandrea Le sue condizioni sono leggermente migliorate dopo le cure dei medici del reparto Pediatria, dell'Ospedale San Francesco di Nuoro.Il bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana che è stato ricoverato per denutrizione, nei giorni scorsi, si sta riprendendo.Intanto i dirigenti dell'Unità di Pediatria dell'Ospedale San Francesco di Nuoro stanno cercando di ricostruire i fatti relativi al piccolo, figlio di vegani, finito in nosocomio. I medici stanno valutando la possibilità di sporgere formale denuncia alle Forze dell'ordine per tutelare gli interessi del bambino di meno di due anni, arrivato nei giorni scorsi in reparto con un peso notevolmente inferiore rispetto all'età.I genitori, entrambi vegani, avrebbero accompagnato il bimbo al Pronto soccorso dell'ospedale nuorese quando hanno visto che la sua situazione di salute si presentava grave. La coppia, che ha un altro figlio più grande, secondo i dirigenti della Asl del capoluogo barbaricino, starebbe collaborando fattivamente con i medici che hanno in cura il piccolo.Comunque i medici appena le condizioni del bambino lo consentiranno, contano di impostare un piano alimentare congruo allo sviluppo del minore, che coinvolgerà i genitori. Al momento il bambino è curato giorno e notte e al suo fianco ci sono i genitori che si sarebbero giustificati, alle domande dei medici sul perché il piccolo si trovasse in condizioni precarie di salute: "Noi siamo vegani e lo è anche lui".Intanto a Nuoro la notizia del bimbo ricoverato ha fatto il giro della città e in alcune chat di genitori che conoscono la famiglia, circola la notizia che la coppia di genitori, oltre ad essere vegana, sarebbe anche contraria ai vaccini. La voce però non è stata confermata dall'Azienda sanitaria nuorese.