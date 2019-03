Christchurch Nuova Zelanda. Facebook, rimossi 1,5 milioni di video strage. Pacco sospetto, chiuso scalo Dunedin Nel Paese l'allerta è altissima dopo l'attentato a due moschee, venerdì scorso, compiuto da un suprematista bianco che ha ucciso 50 persone

"Nelle prime 24 ore, abbiamo rimosso 1,5 milioni di video dell'attacco in tutto il mondo, di cui oltre 1,2 milioni sono stati bloccati mentre venivano caricati". Lo ha riferito la responsabile di Facebook in Nuova Zelanda, Mia Garlick, in una serie di tweet dopo che il video del massacro di Christchurch era stato trasmesso in diretta dall'attentatore sul social."Per rispetto alle persone colpite da questa tragedia e le preoccupazioni delle autorità locali, stiamo rimuovendo anche tutte le versioni editate del video che non contengono contenuti grafici"."Continuiamo a lavorare giorno e notte per rimuovere questi contenuti, usando una combinazione di tecnologia e persone", ha assicurato Garlick.Venerdì Facebook era finito al centro delle polemiche perché non era stato in grado di fermare il video di Brenton Tarrant in diretta per ben 17 minuti.L'aeroporto di Dunedin in NuovaZelanda è stato evacuato e chiuso dopo il ritrovamento di un pacco sospetto in un edifico all'esterno dello scalo. Lo riferisce il New Zealand Herald. Le strade circostanti sono state chiuse. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli artificieri.Riceverà una medaglia per il suo atto di coraggio il cittadino pachistano, Mian Naeem Rashid, che venerdì ha cercato di disarmare il killer delle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, ma è stato ucciso dalla sua furia assassina: lo ha annunciato oggi il premier pachistano Imran Khan.Khan ha inoltre detto che il governo è pronto ad aiutare le famiglie delle vittime pachistane dell'attacco terroristico, che secondo il ministero degli Esteri del Paese sono nove."Il Pakistan è fiero di Mian Naeem Rashid, che è stato reso martire mentre cercava di affrontare il terrorista suprematista bianco ed il suo coraggio sarà riconosciuto con un premio nazionale", ha detto il premier.Rashid era rimasto gravemente ferito dal 28enne australiano Brenton Tarrant mentre tentava di sottrargli l'arma. Suo fratello, Khursheed Alam, ha confermato la sua morte, avvenuta venerdì sera. L'uomo, originario di Abbottabad, dove lavorava in una banca, si era trasferito a Christchurch per insegnare. Anche suo figlio 21enne, Talha, è stato ucciso da Tarrant.