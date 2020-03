Mercati Nuova discesa per le borse, Piazza Affari limita il calo

di Fabrizio PattiAncora forti oscillazioni per gli indici di borsa. Ieri in Europa c'era stato un piccolo rimbalzo, con l'indice Ftse Mib di Milano salito del 2,23%. Oggi apertura in negativo per tutti i listini del Vecchio Continente: Ftse Mib di Milano -1,57%. Il calo è inferiore rispetto alle altre borse: Ftse100 di Londra -3,36%, Dax di Francoforte -4,16%, Cac40 di Parigi -3,68%.In Italia da oggi e per tre mesi la Consob ha vietato le vendite allo scoperto.Lo spread tra Btp e Bund è a 275 punti base, in linea con la chiusura di ieri (276), sui massimi dallo scorso luglio.Ieri c'era stato un rimbalzo più robusto a Wall Street, con gli indici saliti di oltre il 5%. Hanno influito le anticipazione del Wall Street Journal, secondo cui il governo statunitense starebbe per lanciare un pacchetto di aiuti che potrà andare da 850 a oltre 1.000 miliardi di dollari. Nello specifico, da 500 a 550 miliardi dovrebbero andare in pagamenti diretti ai cittadini o tagli alle tasse; da 200 a 300 miliardi in assistenza alle piccole imprese; da 50 a 100 miliardi dovrebbero andare in aiuti al settore aeronautico e altri settori.Anche la Fed, la banca centrale statunitense, ha varato nuove misure di sostegno alla liquidità del sistema finanziario. Già nella notte però i future sugli indici di Wall Street hanno virato in negativo, tra il -3,70 e il -4,70 per cento.La giornata è iniziata con il segno meno anche in Asia: spicca il -4,56% dell'indice Hang Seng di Hong Kong. Forte discesa per la borsa di Sydney: -6,43%.Tra i singoli titoli, maggiori ribassi per Cnh Industrial (-5%, titolo attualmente sospeso), StMicroelectronics (-4,50%), Fca (-4%). Maggiori rialzi per Tenaris (+2,50%), Terna (+3,10%) e Tim (+8%).