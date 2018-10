30% contenuti europei Nuove norme anche per Netflix: Parlamento Europeo decide su protezione minori e limiti a pubblicità

Più protezione per i bambini dai contenuti pericolosi e limiti alla pubblicità non solo sui media audiovisivi ma anche sulle piattaforme come Netflix,Youtube e Facebook: queste le misure approvate dal Parlamento europeo oggi in aula a Strasburgo, con 452 voti a favore, 132 contrari, 65 astensioni.La modifica alla legislazione sugli audiovisivi, che dovrà ora essere adottata dal Consiglio dell'Ue, prevede anche almeno il 30% dei contenuti dei cataloghi delle piattaforme dovrà essere europeo.I siti di video on demand dovranno inoltre contribuire allo sviluppo delle produzioni audiovisive europee investendo nei contenuti o contribuendo ai fondi nazionali.Prevista anche una maggiore protezione dei minori dai contenuti che incitano alla violenza, all'odio e al terrorismo, mentre la violenza gratuita e la pornografia saranno soggette a limiti ancora più severi.Su richiesta dell'Eurocamera, le piattaforme dovranno creare un meccanismo per consentire agli utenti di segnalare in modo semplice e trasparente i contenuti di questo genere. Con le nuove regole, la pubblicità potrà occupare al massimo il 20% del tempo di trasmissione giornaliera tra le 6.00 e le 18.00.