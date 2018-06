Nuovo balzo dello spread, giù Milano con i bancari

Condividi

di Sabrina ManfroiDopo un avvio in rialzo, sulla scia del buon andamento delle piazze asiatiche e di quelle europee, Piazza Affari inverte marcia, trascinata al ribasso dal nuovo balzo dello spread. 247 punti base, col rendimento decennale al 2,88%. In calo tutti i bancari, Milano cede l'1,10%. Nel resto d'Europa Francoforte e Parigi sono sopra la parita', Londra +0,20%. Azimut -3% , Unicredit -2,5%, Intesa Sanpaolo -2,37%.Lieve crescita per l'euro, sopra quota 1,1760.