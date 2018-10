Sconfinamenti alla frontiera tra Francia e Italia Nuovo video mostra gendarmi francesi che accompagnano migranti in Italia. Salvini: Macron, rispondi "Ecco cosa succede!", è la scritta inserita nel video pubblicato sulla pagina Facebook di Salvini, specificando che "testimoni del luogo affermano che queste scene si ripetono da agosto"

Condividi

"Basta prese in giro, l'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!". E' la perentoria richiesta del ministro dell'Interno Matteo Salvini al Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, dopo la pubblicazione di un nuovo video, girato sempre a Claviere in Piemonte ai confini tra Italia e Francia, dove si riprende una camionetta della Polizia francese da cui escono un agente in divisa e tre persone, presumibilmente immigrati: i tre poi si allontanano e la camionetta riparte in direzione opposta."Ecco cosa succede!", è la scritta inserita nel video pubblicato sulla pagina Facebook di Salvini, specificando che "testimoni del luogo affermano che queste scene si ripetono da agosto".