Usa Obama: "Basta selfie". E spiega: 'Allontana le persone'

"Basta selfie". Barack e Michelle Obama hanno deciso di porre il 'veto' a qualsiasi richiesta di una foto insieme ai sostenitori.Lo ha spiegato l'ex presidente degli Stati Uniti, aprendo ieri il summit della sua fondazione: "Può sembrare una sciocchezza, ma non lo è. Una delle cose più strane dell'essere stato presidente è di aver trovato persone che non ti guardano più negli occhi. Ti si avvicinano in questo modo o in quest'altro" ha detto, mimando il classico gesto di chi, telefono in mano, vuol scattare una foto.L'ex presidente ha spiegato che la mania del selfie "ti impedisce di avere una conversazione o guardare qualcuno, e di ascoltarlo, perché sei troppo impegnato a scattare una foto. In qualche modo stai contribuendo a costruire quello che ci separa, invece di cercare di demolirlo".