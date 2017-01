Obama commuta pena Chelsea Manning, sarà scarcerato

Il presidente uscente Usa, Barack Obama, commuta la pena di Chelsea Manning, che sarà liberato in maggio.Manning è stato condannato a 35 anni di carcere con l'accusa di aver passato documenti a Wikileaks.La decisione di Obama arriva dopo i due tentativi di suicidio da parte di Manning in carcere, dove da transgender si trova in un penitenziario maschile.Intanto, venerdì il fondatore di WikiLeaks Julian Assange aveva annunciato che avrebbe accettato di essere estradato negli Stati Uniti, se Obama avesse concesso la grazia a Manning. In un tweet, a cui aveva fatto eco la stampa britannica, WikiLeaks aveva scritto che "se Obama garantirà la clemenza a Manning, Assange accetterà l'estradizione negli Usa, nonostante l'evidente incostituzionalità del caso del dipartimento di Giustizia Usa".