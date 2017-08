3 milioni di like Obama dei record: il tweet antirazzista su Charlottesville ha il numero di like più alto di sempre

Condividi

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 agosto 2017

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) 13 agosto 2017

Con il tweet antirazzista sugli scontri di Charlottesville Barack Obama ha conquistato un altro primato: con tre milioni di like è il più letto della storia del social network. Trump è stato invece molto criticato: prima per aver tardato del diffondere un messaggio di condanna e poi per aver dato la colpa ad entrambe le parti Per condannare le violenze al corteo di suprematisti bianchi (dove un giovane si è lanciato con la sua auto contro la contromanifestazione antirazzista), Obama ha scelto una frase di Mandela (​"Nessuno è nato per odiare un'altra persona a causa del colore della sua pelle o il suo passato o la sua religione") e una foto simbolo scattata dal suo fotografo ufficiale alla Casa Bianca, Pete Souza, che ha commentato con orgoglio su Instagram (ogni volta che Trump fa qualcosa o incontra qualcuno il fotografo posta una foto di Obama nella stessa situazione, per marcare la differenza).Anche i due messaggi successivi, che completano la citazione di Mandela, hanno ottenuto un milione di like e centinaia di migliaia di retweet.Con questo tweet Obama scalza dal podio Ariana Grande che con il suo tweet dopo la strage di Manchester aveva ottenuto 2.7 milioni di like. Ma era già nella top del social network con ben sei tweet.