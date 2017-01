Il saluto alle Forze armate Usa Obama: sulla lotta all'Isis garantiremo un'agevole transizione a Trump Prima del suo ultimo incontro con i vertici militari americani, il presidente uscente ha sottolineato: "Durante questo periodo ci sarà continuità e un uniforme passaggio di consegne"

Barack Obama ha riunito oggi, per l'ultima volta, i responsabili militari statunitensi, a cui ha chiesto una transizione senza strappi: "Dobbiamo fare in modo - si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca - che ci sia un passaggio di testimone senza problemi, assicurando continuità" al prossimo presidente, Donald Trump, per affrontare "i molti temi che ancora rimangono" sul tavolo, a partire dalla lotta contro l'Isis."Il mio ottimismo sul futuro dell'America è legato in parte al fatto che abbiamo un apparato militare straordinario", ha sottolineato Obama.E ai reparti militari che dopo la riunione gli tributavano gli onori nella cerimonia di addio in una base in Virginia, il presidente uscente ha detto: "Sono orgoglioso di essere stato a capo delle migliori forze armate del mondo".