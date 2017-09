Mercati Occupazione Usa sotto le attese. Borse europee ancora positive

di Marzio Quaglino Ancora una seduta positiva per le borse europee. Listini sostenuti in mattinata dai dati postivi dei responsabili degli acquisti. Nel primo pomeriggio invece l’occupazione negli Stati Uniti cresciuta meno del previsto ha tolto temporaneamente un po’ di smalto alle borse.Avvio a Wall Street in leggero rialzo con Dow Jones e Nasdaq poco sopra la parità. In Europa, mentre Londra cresce dello 0,20%, Francoforte a Parigi viaggiano sopra il punto percentuale.Di poco inferiore la crescita di Milano con l’indice Ftse Mib a +0,84%. In evidenza il titolo Fca (4,43%) che, sostenuto dal giudizio positivo di Goldman Sachs, ha toccato il nuovo massico storico a 13,24€. In risalita lo spread con i bund tedeschi. Il differenziale di rendimento è a 174 punti base, mentre il Btp decennale si colloca al 2,14%. Sul mercato valutario il saliscendi dell’euro sul dollaro vede il biglietto verde in recupero sulla moneta unica con il cambio quota 1,1868.