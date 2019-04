Ocse, Bernini: Italia bocciata su tutta la linea

"Governo bocciato su tutta la linea: la pagella dell'Ocse non è il Vangelo, ma concorda con quelle stilate da Fmi, Ue, Bankitalia, Confindustria, insomma di centri studi italiani e internazionali. L'Ocse dice sostanzialmente che il contratto del governo gialloverde va strappato e interamente riscritto con un programma di riforme istituzionali, economiche e sociali, con la riduzione del cuneo fiscale, con forti investimenti sullo sviluppo infrastrutturale e con l'abrogazione delle nuove regole sul pensionamento appena entrate in vigore. La retromarcia su quota 100 libererebbe infatti ben 40 miliardi".Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia."Non solo: il reddito di cittadinanza avrà scarsi effetti sulla crescita e rischia di incoraggiare il lavoro nero. L'Ocse non dice nulla di stupefacente: Forza Italia queste critiche le solleva da mesi, e le misure suggerite fanno parte integrante del nostro programma, che era stato condiviso con la Lega e Fratelli d'Italia. A questo punto - aggiunge - è obbligatorio un richiamo alla coerenza, perché il governo Conte non è un pesce d'aprile, magari lo fosse: è un pescecane che sta divorando il futuro del Paese. Forza Italia ha le idee molto chiare: più investimenti e meno assistenzialismo, ritorno alla legge Biagi per rilanciare l'occupazione, riduzione del cuneo fiscale, via libera alla Tav e sblocco immediato di tutti i cantieri. La sprezzante risposta di Di Maio all'Ocse - conclude - dimostra quanto sia pericolosa l'arroganza degli inetti che, come insegnano i loro amici cinesi, non sanno guardare oltre il dito ignorando che c'è anche la luna".