Russia Odessa, gli incredibili auguri di fine anno del direttore dello zoo

Il direttore dello Zoo di Odessa Igor Beliakov si è travestito da gallo, il simbolo del prossimo anno e ha registrato un videomessaggio d’auguri.Il direttore canta e insegue una gallina, che alla fine riesce a raggiungere. La canzone recita che bisogna aspirare all’eccellenza e amarsi in modo tale da farsi strappare le penne.Qualche anno fa lo stesso direttore si era travestito da caprone sempre in un video d’auguri per il Capodanno.