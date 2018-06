Lucca Bullismo contro il prof in classe, la scuola "grazia" 3 studenti: rimandati a settembre Altri 3 responsabili dell'episodio erano stati bocciati. Nella classe i respinti sono stati 10 su 26, appena 8 gli studenti promossi

Pugno duro della scuola nella classe dell'Itc 'Carrara' di Lucca dove il prof di italiano fu fatto oggetto di offese riprese in video circolati sul web: solo 8 studenti promossi a giugno e 10 bocciati su 26. Lo riporta oggi La Nazione, dove si precisa che tre dei sei bulli indagati dalla procura minorile di Firenze sono stati però "graziati": se la sono cavata con 6 in condotta e sono stati rimandati a settembre in varie materie. Gli altri 3 indagati erano già stati bocciati. Forse ripeteranno l'anno o lasceranno la scuola.Lo scrutinio di fine anno scolastico ha messo in evidenza la criticità dell'intera classe, dove ci sono stati appunto solo 8 promossi a giugno, 8 rimandati e ben 10 bocciati, fra i tre bulli verso cui il consiglio d'istituto prese la sua decisione inappellabile.Il preside Cesare Lazzari ora parla di "amarezza" e di peggioramento nel corso dell'anno scolastico di tutta la classe, e riconosce ai tre 'bulli' adesso rimandati - ma già sospesi dalla scuola per un periodo prima di essere riammessi in classe - di aver avuto una reazione positiva dopo la punizione. Infine, il docente di italiano bersaglio degli strali dei suoi studenti ha fatto sapere alla scuola che non andrà in pensione e che alla ripresa delle lezioni sarà al suo posto in aula ad insegnare.Prosegue intanto l'inchiesta della procura dei Minori di Firenze sui sei 'bulli' della classe, indagati per violenza privata e minacce.