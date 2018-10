Domani cabina di regia del governo su investimenti Oggi l'Eurogruppo, il ministro Tria incontra i partner europei Primo test sulle misure annunciate per il Def e per la legge di Bilancio

La riunione dell'Eurogruppo di oggi a Lussemburgo sarà il primo faccia a faccia fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i partner Ue, primo test europeo dunque per Def e Manovra. Alla vigilia della cabina di regia a Palazzo Chigi sul piano d'investimenti pubblici.La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che è stata varata del Consiglio dei ministri di giovedì scorso e riassume il programma del governo italiano per la manovra di bilancio, non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo alla riunione di oggi in Lussemburgo; ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà comunque, a margine dei lavori, e soprattutto sarà questa la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne con il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, e con il vicepresidente della Commissione per l'Euro, Valdis Dombrovskis.Un incontro in cui Tria dovrà cominciare a spiegare i numeri del documento di economia e finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella legge di bilancio in grado di sostenerli. Dovrà convincere i ministri finanziari degli altri paesi che lo sforamento al 2,4% sarà compensato da una maggiore crescita e da quella che il vicepremier Luigi Di Maio ha definito "il più grande piano di investimenti della storia italiana".I commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, pur rispettando la consuetudine di premettere che giudizi ne daranno solo di fronte a carte formali, già hanno richiamato al rispetto delle regole. Dombrovskis, in particolare, mercoledì scorso, ha detto: "La legge di bilancio italiana dovrà essere ben al di sotto del 2% nel rapporto fra pil e debito, se Roma vuol rispettare l'impegno a ridurre il deficit strutturale".L'intenzione dichiarata dal governo di lasciar aumentare il rapporto deficit/Pil nominale fino al 2,4% (invece dell'1,6% che sarebbe andato bene alla Commissione europea e che Tria avrebbe voluto mantenere nella "nota"), è stata naturalmente vista da Bruxelles come un tentativo di sottrarsi, almeno in parte, alle regole dell'Eurozona; anche se il vicepremier Luigi Di Maio si è affrettato chiarire di non volere lo scontro ma il dialogo con la Commissione, guardiana di quelle regoleAll'ultimo Ecofin informale a Vienna, sebbene non siano stati messi numeri nero su bianco, a Tria è stato recapitato un messaggio conciliante che andava incontro all'Italia il più possibile: anche uno sforzo minimo, ad esempio di 0,1%, potrebbe portare ad un rispetto accettabile delle regole. Fino a che livello possa salire il deficit nominale, rispettando allo stesso tempo quella riduzione richiesta del deficit strutturale, è difficile dirlo senza conoscere la composizione della spesa che sarà nella prossima manovra.Con la sua manovra, invece, il governo italiano scommette su misure dal sapore keynesiano: la spesa in deficit (restando comunque ben sotto la soglia di Maastricht del 3%) per sostenere la domanda, ridurre le tasse sulle imprese e finanziare gli investimenti pubblici, in modo da spingere la crescita. E arrivare alla riduzione del debito non continuando a tagliare il deficit, come prevede l'ortodossia tedesca del Patto di Stabilità, ma attraverso l'aumento del denominatore nel rapporto debito/Pil.