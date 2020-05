MONDO

2020/05/24 13:27

“All Out For God” Oggi preghiera on line in solidarietà ai cristiani perseguitati nel mondo

Oggi alle 16 ci sarà la preghiera on line in solidarietà ai cristiani perseguitati nel mondo. Release International chiama tutti coloro che godono della libertà di fede ad uscire dalle loro case e a unirsi in preghiera in solidarietà verso i cristiani che non godono della stessa libertà religiosa.



L’iniziativa che ha come nome “All Out For God” includerà momenti di preghiera, video reportage delle organizzazioni partner di Release International e un breve messaggio di incoraggiamento. Le preghiere e attività legate all’evento possono essere condivise sui social media con l’hashtag #AllOut4God.





